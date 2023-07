Exposition de Laurence Leconte et Jean-Pierre Coasne la poissonnerie Mesquer, 18 août 2023, Mesquer.

Exposition de Laurence Leconte et Jean-Pierre Coasne

Peinture et linogravue

Les tableaux de Laurence Leconte racontent une histoire.Ils véhiculent le souvenir d’une expérience vécue.

Jean-Pierre Coasne nous embarque dans son univers onirique et imaginaire avec ses linogravures.

la poissonnerie place de l’orée du bois 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 59 11 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-de-laurence-leconte-et-jean-pierre-coasne-mesquer.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-18T10:30:00+02:00 – 2023-08-18T12:30:00+02:00

2023-08-31T16:00:00+02:00 – 2023-08-31T19:00:00+02:00

