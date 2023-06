Exposition René Le Ferrec La Poissonnerie Mesquer, 23 juin 2023, Mesquer.

Exposition René Le Ferrec 23 juin – 6 juillet La Poissonnerie

Exposition de René Le Ferrec

La Poissonnerie Place de l’Orée du Bois, Quimiac 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 59 11 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-rene-le-ferrec-mesquer.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T10:30:00+02:00 – 2023-06-23T12:30:00+02:00

2023-07-06T16:00:00+02:00 – 2023-07-06T19:00:00+02:00

CULTURE EXPOSITION