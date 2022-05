La Pointe Verte Festival Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres Bouches-du-Rhône Une journée consacrée à la découverte d’activités multiculturelles pour tous au parc Marcel Guelfucci.



Au programme de cette journée Battle de danse, cirque, performance de graffeurs, une programmation musicale émergente explosive, DJsets….

Avec une réelle démarche éco-responsable.



Soirée musicale avec une programmation folle : Pop, rap, Dj

avec Supermassive VSO Music, Odyssey, Raphael Palacci, Flo Malley, GAEL.



