Finale du championnat régional de rame traditionnelle La Pointe San Christ de l’Île Martigues, 8 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Engagé chaque année dans des compétitions amicales et nationales, le club des Rameurs Vénitiens de Martigues est plusieurs fois titré lors des derniers championnats nationaux..

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 13:30:00. .

La Pointe San Christ de l’Île Traverse Lucien Toulmond

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Engaged each year in friendly and national competitions, the Venetian Rowing Club of Martigues has won several titles during the last national championships.

Involucrado cada año en competencias amistosas y nacionales, el Venetian Rowing Club de Martigues ha ganado varios títulos durante los últimos campeonatos nacionales.

Der venezianische Ruderclub der Martigues, der jedes Jahr an Freundschafts- und nationalen Wettbewerben teilnimmt, hat während der letzten nationalen Meisterschaften mehrere Titel gewonnen.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme de Martigues