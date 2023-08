La Côte Bleue en bateau La Pointe San Christ de l’Île Martigues, 23 août 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Promenade commentée dans les magnifiques calanques de la Côte Bleue au départ de Martigues centre.. Familles

2023-08-23 09:30:00 fin : 2023-08-23 17:00:00. EUR.

La Pointe San Christ de l’Île Traverse Lucien Toulmond

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Guided walk in the magnificent creeks of the Côte Bleue from Martigues center.

Paseo guiado por las magníficas calas de la Côte Bleue desde el centro de Martigues.

Geführte Wanderung in den herrlichen Bächen der Côte Bleue vom Zentrum von Martigues.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme de Martigues