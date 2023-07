La Côte Bleue en bateau La Pointe San Christ de l’Île Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Côte Bleue en bateau 12 juillet – 16 septembre La Pointe San Christ de l'Île Adulte : 22 €, Enfant (4-11 ans) : 10 €.

Gratuit pour les moins de 4 ans. A voir : chenal de Caronte, plage de Carro, plage du Verdon, plage de Sainte-Croix, calanque de La Tuilière, calanque des Eaux salées, Madrague de Gignac, La Redonne, calanque des Figuières, Mejean, calanque et île d’Erevine, Niolon. Une activité proposée par l’Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues. Sur inscription en ligne ou directement à l’Office de Tourisme. La Pointe San Christ de l’Île La Pointe San Christ de l’Île, Traverse Lucien Toulmond, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône [{« type »: « link », « value »: « https://www.martigues-tourisme.com/excursions-et-visites-les-balades-en-bateaux-les-balades-nature/la-cote-bleue-en-bateau.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T09:30:00+02:00 – 2023-07-12T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

