La Pointe du Millier Beuzec-Cap-Sizun, 28 avril 2022, Beuzec-Cap-Sizun.

La Pointe du Millier Beuzec-Cap-Sizun

2022-04-28 – 2022-04-28

Beuzec-Cap-Sizun Finistère Beuzec-Cap-Sizun

Venez découvrir une pointe faite de contraste et de diversité où se retrouve sur un même parcours le fracas de la mer et la quiétude de la forêt.

En suivant notre guide, approchez vous des lieux mythiques que sont la maison phare du Millier ou le moulin à eau de Keriolet, tout en traversant des lieux sacrés et légendaires comme la chapelle de Saint Konogan et son rocher démesuré.

Une déambulation de 8km adaptée à tous types de marcheurs.

Venez découvrir une pointe faite de contraste et de diversité où se retrouve sur un même parcours le fracas de la mer et la quiétude de la forêt.

En suivant notre guide, approchez vous des lieux mythiques que sont la maison phare du Millier ou le moulin à eau de Keriolet, tout en traversant des lieux sacrés et légendaires comme la chapelle de Saint Konogan et son rocher démesuré.

Une déambulation de 8km adaptée à tous types de marcheurs.

Beuzec-Cap-Sizun

dernière mise à jour : 2022-03-25 par