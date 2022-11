La pointe du compas Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2023-01-24 16:00:00

Bouches-du-Rhône EUR 5 5 C’est le récit quotidien d’une adolescente, Tessa, lycéenne, qui sature du féminin et de tout ce qu’il traîne derrière lui : la faiblesse, la dépendance.



Elle scrute le monde et l’écrasant bagage de naître fille. Celui des hommes lui paraît plus enviable. Elle décide de se cacher dans un survêt XXL pour sortir « de la zone du sexe, de la drague et de tout le bordel qui va avec. » Tessa emmène son audience vers les racines de ce rejet. Elle plonge dans les relations complexes avec sa mère.



Mise en scène : Antoine Colnot

Interprète : Mélodie Morin

Texte d’Anne Rehbinder édité chez Actes sud Junior

Regard chorégraphique : Francesca Ziviani

Collaboration artistique : Anne Jeanvoine

Costumes : Alice Touvet



Création

Compagnie HKC

Roue Cyr et théâtre

Durée : 50 min

Dès 14 ans

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque Retrouvez le spectacle « La pointe du compas » chez KLAP Maison pour la danse – Kelemenis & cie, dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque.

