La médiathèque d’Émery Raphaël-Cuevas, le mercredi 29 septembre à 14:30

Ateliers d’écriture autour de La pointe du compas – monologue pour une circassienne et sa roue Cyr à destination des adolescents. Résumé Entre humour et provocation, une jeune fille nous raconte sa haine du féminin, secouant au passage clichés de genre, essentialisme et autres carcans. Elle nous livre son histoire et effeuille peu à peu les raisons qui l’ont poussé à intégrer cette hostilité viscérale. Grâce à ce récit, nous assistons à son évolution subtile. A l’aide de sa roue Cyr, elle explore de manière aérienne et sensible les recoins secrets de son histoire familiale. Elle découvre peu à peu la possibilité d’accueillir sa vulnérabilité. La Pointe du compas avec Julia Tesson, écriture Anne Rehbinder, mise en scène Antoine Colnot. A l’occasion de cette nouvelle création, nous souhaitons aller à la rencontre d’un public plus éloigné du théâtre à travers le réseau des médiathèques de Paris-Vallée de la Marne. Anne Rehbinder, autrice, proposera en partenariat avec quatre d’entre elles de mener des ateliers d’écriture sur les thèmes du spectacle. La médiathèque d’Emery Raphaël-Cuevas à Emerainville accueillira une atelier mercredi 29 septembre.

A l’occasion d’une nouvelle création, Anne Rehbinder, autrice, propose des ateliers d’écriture pour les adolescents et les adultes dans les médiathèques de Paris-Vallée de la Marne (77)

La médiathèque d’Émery Raphaël-Cuevas Rue Louise Michel 77184 Émerainville Émerainville Seine-et-Marne



