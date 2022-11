KLEM H AWEN BREW PUB La Pointe Des Émigrés Catégories d’évènement: La Pointe Des Émigrés

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 « Dans notre monde à 1000 à l’heure, beaucoup d’entre nous cherchent un écho. En nous

partageant les 5 morceaux qui composent son 1er EP, Klem H part à la recherche de ses

semblables, livrant des textes empreints d’amour, de liberté, de peurs et d’obsessions, sur

une électro-pop hypnotisante qu’elle a produite elle-même, durant le confinement, dans

la chambre qui l’a vue grandir. Dans ses productions traînent un peu de M83, Metronomy

ou encore Gorillaz. Sa voix, sensuelle et nonchalante est une pure invitation à chiller sans

complexe. » Julia Charler Clémence Pied : écriture, composition, chant lead, claviers

Antoine Helbert: guitare, basse, choeurs

Valentin Guilbaud : batteries, choeurs Clip « Ditch »: Live le VIP: Live session « Ba Ba Ba » : https://www.facebook.com/KlemH AWEN BREW PUB 1 Rue Gilles Gahinet, 56000 Vannes 56000 La Pointe Des Émigrés Sud-Ouest – Conleau Morbihan jeudi 24 novembre – 21h00 à 22h30

