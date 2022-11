DAM DAM AWEN BREW PUB La Pointe Des Émigrés Catégories d’évènement: La Pointe Des Émigrés

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Le rythme des Congas, l’énergie du Djembé, et les sons étonnants du Pad Electronic …

Tout ça GROOVE sur une playlist ELECTROPICAL aux saveurs JAZZ, LATIN, & AFRO HOUSE. Artiste nomade, il joue dans une multitude d’evenements festifs pour y rencontrer des gens heureux de découvrir un show percutant. Saxophonist , Trompetist , Violonist , Guitarist , Vocalist … peuvent aussi être de la partie pour livrer une performance scénique encore plus sensationnelle. Son odyssée musicale traverse le paradis des menhirs pour ensorceler Paris , Marrakech, Agadir, Alger, Rome ,Capri, Moscou, Barcelone, New Delhi , Bali , Dubaï, Bahreïn , l’ile Maurice,… et beaucoup d’autres lieux magiques. https://www.livemusicartist.com/ AWEN BREW PUB 1 Rue Gilles Gahinet, 56000 Vannes 56000 La Pointe Des Émigrés Sud-Ouest – Conleau Morbihan vendredi 25 novembre – 21h30 à 23h30

