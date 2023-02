Livres et papiers comme matériaux de création la pointe des créateurs Castelnau-le-Lez Catégories d’Évènement: Castelnau-le-Lez

Hérault

Livres et papiers comme matériaux de création la pointe des créateurs, 31 mars 2023, Castelnau-le-Lez. Livres et papiers comme matériaux de création 31 mars – 2 avril la pointe des créateurs Des papiers décorés et des reliures la pointe des créateurs 2054 avenue de l’europe 34170 castelnau le lez Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie Lors des journées, je propose une visite de l’atelier pour découvrir le métier de relieur. De plus je montre les différentes techniques de papiers décorés : papier à la colle, papier froissé, encres flottantes, impressions végétales (ecoprint) ou cyanotype, linogravure. Pour sublimer notre quotidien, j’utilise ces papiers pour créer de objets de papeterie ou de décoration.

J’aime allier la technique artisanale exigeante de la reliure et l’expression créative artistique, en utilisant le papier, le cuir, le fil de coton, le fil de fer et des pigments et en les travaillant avec des linogravures ou de l’encre de chine.

Des créations de reliure, papeterie et décoration seront exposées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T12:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Atelier Kokelico

la pointe des créateurs
2054 avenue de l'europe 34170 castelnau le lez
Castelnau-le-Lez 34170
Hérault

Castelnau-le-Lez Hérault