La poétique de l’espace Bouxwiller, 9 juillet 2022, Bouxwiller.

La poétique de l’espace

5 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

2022-07-09 17:00:00 – 2022-07-09

Bouxwiller

Bas-Rhin

Entre 2021 et 2023, la compagnie les patries imaginaires dirigée par la metteure en scène Perrine Maurin est en résidence de recherche artistique théâtre/danse sur le territoire Hanau – La petite pierre. Issus du théâtre documentaire, Perrine et son équipe sont accueillies par le Théâtre du Marché aux Grains, pour développer ce travail de recherche sur l’habitat. Cette année les danseurs et comédiens travaillent à La Petite Pierre du 4 au 9 juillet 2022 et présenteront une performance danse/théâtre/poésie le samedi 9 juillet 2022 à 17h. RDV dans la cour du château. Cette recherche entre-tisse le fil de la parole des habitants à l’espace public, mis en mouvement. La performance sera suivie d’une lecture par l’association Le jardin des poètes François Villon à 18h puis ce moment sera clôturé par un pot convivial.

En partenariat avec le Parc Naturel des Vosges du Nord et le Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller.

Nous remercions grandement L’association Le jardin des poètes François Villon qui a accepté de se joindre à nous pour cette performance.

Infos pratiques

15h : Visite Guidée de la Petite Pierre organisée par l’office du Tourisme.

17h : RDV dans la cour du château de la Petite Pierre pour la PERFORMANCE danse/théatre/poésie

18h : lecture de poésies par l’association Le jardin des poètes François Villon

18h30 : apéritif offert /discussion avec le public



Plus d’infos : http://theaboux.eu/la-poetique-de-lespace/

Renseignements/réservations : 03 88 70 94 08

La Poétique de l’espace, performance par la compagnie Les patries imaginaires / Perrine MAURIN en collaboration avec le PNRVN

+33 3 88 70 94 08

Entre 2021 et 2023, la compagnie les patries imaginaires dirigée par la metteure en scène Perrine Maurin est en résidence de recherche artistique théâtre/danse sur le territoire Hanau – La petite pierre. Issus du théâtre documentaire, Perrine et son équipe sont accueillies par le Théâtre du Marché aux Grains, pour développer ce travail de recherche sur l’habitat. Cette année les danseurs et comédiens travaillent à La Petite Pierre du 4 au 9 juillet 2022 et présenteront une performance danse/théâtre/poésie le samedi 9 juillet 2022 à 17h. RDV dans la cour du château. Cette recherche entre-tisse le fil de la parole des habitants à l’espace public, mis en mouvement. La performance sera suivie d’une lecture par l’association Le jardin des poètes François Villon à 18h puis ce moment sera clôturé par un pot convivial.

En partenariat avec le Parc Naturel des Vosges du Nord et le Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller.

Nous remercions grandement L’association Le jardin des poètes François Villon qui a accepté de se joindre à nous pour cette performance.

Infos pratiques

15h : Visite Guidée de la Petite Pierre organisée par l’office du Tourisme.

17h : RDV dans la cour du château de la Petite Pierre pour la PERFORMANCE danse/théatre/poésie

18h : lecture de poésies par l’association Le jardin des poètes François Villon

18h30 : apéritif offert /discussion avec le public



Plus d’infos : http://theaboux.eu/la-poetique-de-lespace/

Renseignements/réservations : 03 88 70 94 08

Bouxwiller

dernière mise à jour : 2022-06-23 par