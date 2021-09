Agde Agde Agde, Hérault LA POÉSIE TSIGANE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

LA POÉSIE TSIGANE 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-19 17:00:00

Agde Hérault Lectures par Luis Ruiz Slam Kalo, le seul slameur de la communauté gitane, Joseph Stimbach, auteur de témoignages d’un nomade manouche, Maryse Alice Gargaud, organisatrice d’événements autour de la culture tzigane et Nouka Maximoff, fille de Matéo Maximoff, premier romancier tsigane à L’engagement sans faille auprès des Roms.

Lectures par Luis Ruiz Slam Kalo, le seul slameur de la communauté gitane, Joseph Stimbach, auteur de témoignages d'un nomade manouche, Maryse Alice Gargaud, organisatrice d'événements autour de la culture tzigane et Nouka Maximoff, fille de Matéo Maximoff, premier romancier tsigane à L'engagement sans faille auprès des Roms.

#JEP2021 +33 6 16 11 40 96 Lectures par Luis Ruiz Slam Kalo, le seul slameur de la communauté gitane, Joseph Stimbach, auteur de témoignages d’un nomade manouche, Maryse Alice Gargaud, organisatrice d’événements autour de la culture tzigane et Nouka Maximoff, fille de Matéo Maximoff, premier romancier tsigane à L’engagement sans faille auprès des Roms.

