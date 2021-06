LA POESIE SUR UN PLATEAU Béziers, 26 juin 2021-26 juin 2021, Béziers.

LA POESIE SUR UN PLATEAU 2021-06-26 17:30:00 17:30:00 – 2021-06-26 20:30:00 20:30:00

Béziers 34500

Cette nouvelle édition de La poésie sur un Plateau s’ouvre sur le concert de piano de Jérôme Médeville, dès 17h30.

Au programme:

18h : Prix Arcadia 2020 de la ville de Béziers

18h15 : Contes avec Ludivine Henocq

La conteuse professionnelle, venue de la Salvetat, possède une grâce et un naturel étourdissant. Avec son accordéon et sa « boîte à soupirs », elle conte, chante et enchante les petits comme les grands.

18h45 : Lecture avec Patrick Vendrin

Ce montpelliérain, comédien professionnel, lecteur et diseur de poème est l’invité officiel et permanent du Festival des Voix Vives de Sète depuis son lancement.

19h15: Performance de Ada Mondès

Auteure et performeuse hors pair de poésie bilingue (français/espagnol), sa présence sur scène est unique et d’une émouvante puissance singulière.

19h45 : Solo de danse de Anna Pietsch

Danseuse, chorégraphe et poète, elle compose et performe des pièces chorégraphiques fondées sur des techniques de l’art instantané.

20h15 : Clôture avec Jérôme Médeville

Entrée libre

