La poésie palestinienne au féminin (2) [Printemps des poètes] Médiathèque du Rize, jeudi 21 mars 2024.

La poésie palestinienne au féminin (2) [Printemps des poètes]
Jeudi 21 mars, 19h15
Médiathèque du Rize

Poésie et musique dans le cadre du Printemps des poètes

Avec l’Association France Palestine Solidarité

Le temps d’une soirée, venez découvrir le langage poétique de quelques femmes qui ont à coeur de se faire entendre : Fatena Al Ghorra est journaliste et poétesse, conférencière et interprète, Nathalie Handal est une poétesse franco-américaine originaire de Bethléem, Maya Abu Alhayyat est romancière, traductrice, poétesse et conteuse, elle est née à Beyrouth et vit à Jérusalem. Et d’autres encore… Leurs mots seront mis en voix par Leyla Louet et ses lectrices, portés au-delà des frontières par la musique chaleureuse de Mahdi Hachem et ses musiciens (chant, oud et percussions). Afin que nul n’oublie que la poésie sera toujours le chant de la vie et de l’espoir, un chant de grâce !

Médiathèque du Rize
23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne

