Orléans Musée des Beaux Arts Loiret, Orléans La Poésie Italienne Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

La Poésie Italienne Musée des Beaux Arts, 13 novembre 2021, Orléans. La Poésie Italienne

Musée des Beaux Arts, le samedi 13 novembre à 15:00

En Italie comme en France, les poètes de sexe féminin ont eu du mal à trouver leur place. Nella NOBILI (1926-1985) a connu un succès retentissant au milieu du XXème siècle malgré un préjugé social également. Son parcours d’exception est enfin reconnu en France comme en Italie.

Entrée libre, 4 € adhérents, 5 € pour les non adhérents

Nella NOBILI ou la traversée des langues Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse 1, rue Fernand Rabier 45000 Ville Orléans lieuville Musée des Beaux Arts Orléans