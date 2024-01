« La poésie et les tout-petits » restitution du partage poétique réalisé par l’artiste Marion Cerquant Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 11h00 à 12h00

.Tout public. gratuit

La bibliothèque Arthur Rimbaud vous invite à la restitution du travail de Marion Cerquant.

De septembre à mars dans le cadre d’une résidence

artistique labellisée « l’art pour grandir » l’artiste Marion

Cerquant a mené une bouillonnante entreprise poétique à la crèche de l’Hôtel de

Ville, une embardée dans la vie d’une crèche incluant les adultes qui partagent

et accompagnent le quotidien des enfants. « Mon souhait est de vivre avec les

tout-petits et les adultes qui les accompagnent des moments de rêverie et de

respiration poétiques par la récitation et la lecture de poèmes et de composer

au fil du temps passé à la crèche un répertoire poétique inédit ».

Une

action menée en partenariat avec la bibliothèque Arthur Rimbaud et l’artiste

plasticienne Elvire Gaudino.

Pour restituer les temps forts qui ont jalonnés

cette résidence, une exposition aura lieu le 9 mars 2024 en ouverture du Printemps des poètes à la bibliothèque

Arthur Rimbaud.

« La poésie et les tout-petits » restitution

du partage poétique réalisé par l’artiste Marion Cerquant, comédienne, autrice,

directrice artistique de l’association Debout sur le chameau ! avec

les enfants, les familles et l’équipe de la crèche de l’Hôtel de ville.

Ce parcours sera l’occasion d’un moment de partage poétique.

Pour tous, réservation obligatoire à partir du 17 février 2024.

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact : +33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr

Marion Cerquant / La Libentère Projet « en poésie »