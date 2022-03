La poésie du Portugal : rencontre et lectures avec Max de Carvalho et Valério Romão Médiathèque Violette Leduc, 10 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 10 juin 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Une rencontre, entrecoupée de lectures, avec Max de Carvalho, qui vient de diriger la publication d’une anthologie magistrale et bilingue sur la poésie du Portugal, parue aux éditions Chandeigne, et l’auteur Valério Romão, l’une des voix les plus originales de la littérature contemporaine portugaise.

Cette soirée exceptionnelle est organisée dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022, et en partenariat avec les éditions Chandeigne.

Au Portugal, le 10 juin, jour de Fête nationale est aussi un jour en l’honneur du grand poète Luis de Camões, rappelant ainsi l’importance de la richesse des œuvres poétiques portugaises. Représentant l’une des plus fécondes traditions lyriques et épiques d’Europe, le Portugal a hissé la poésie au rang de l’expression la plus pure et la plus haute. En 2021, les éditions Chandeigne publient une anthologie bilingue rassemblant et faisant dialoguer 300 poètes et plus de 1 000 poèmes. Cet ouvrage de près de 2 000 pages, dirigé par Max de Carvalho, est l’une des synthèses les plus complètes existante et remet en perspective huit siècles de littérature (1).

Né d’un père polonais et d’une mère carioca, Max de Carvalho voyage beaucoup en Europe avant de s’installer à Paris en 1970 où il fait des études de lettres modernes et de civilisation portugaise. En 1985 il crée La Treizième,revue littéraire, spécialisée dans la poésie contemporaine. Au début des années 1990, il s’installe dans les Cévennes pour se consacrer à son œuvre poétique. En 2015, il remporte le Prix Littérature et sport pour son recueil La Consécration du désastre.

Né en France en 1974, Valério Romão est rentré au Portugal enfant. Il est une des voix les plus originales de la littérature contemporaine portugaise. Après des études de philosophie, il se consacre à l’écriture. Il est également poète, traducteur (Virginia Woolf, Samuel Beckett, James Baldwin) et homme de théâtre. Son roman, premier volet de « Paternités ratées », Autisme (Chandeigne 2016), a eu un grand retentissement critique en France (finaliste du prix Femina étranger) et au Portugal tant par sa radicalité que par son écriture. Son dernier ouvrage, Manquer à l’appel (Chandeigne, 2020) est un hommage à la poésie.

(1) La poésie du Portugal : des origines au XXe siècle. Choix et présentation de Max de Carvalho. Anthologie traduite par Max de Carvalho (édition bilingue), Chandeigne, 2021.

Gratuit sur réservation à : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe Paris 75011

8 : Faidherbe – Chaligny (Paris) (199m) 86 : Hôpital Saint-Antoine (Nord) (Paris) (180m)



Contact : 01 55 25 80 20 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-violette-leduc-ex-bibliotheque-faidherbe-1724 https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

Conférence;Littérature

Date complète :

2022-06-10T19:00:00+01:00_2022-06-10T20:30:00+01:00

© Editions Chandeigne