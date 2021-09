La Poésie de l’échec Théâtre Alchimic, 5 octobre 2021, Carouge GE.

La Poésie de l’échec

du mardi 5 octobre au dimanche 24 octobre à Théâtre Alchimic

Signé Marjolaine Minot et Günther Baldauf, un spectacle comique, décalé et en chansons, qui fait la nique à notre société perfectionniste et à la loi du plus fort, en nous rappelant que l’évolution n’est possible qu’à travers l’erreur, ou le bien-être que par l’effort, afin de soulever une question essentielle : et si l’échec n’existait tout simplement pas Concept, écriture et mise en scène : Marjolaine Minot et Günther Baldauf Jeu : Florian Albin, Christa Barrett, Marjolaine Minot

de 10 CHF à 29 CHF

Un spectacle comique, décalé et en chansons de Marjolaine Minot et Günther Baldauf.

Théâtre Alchimic Avenue Industrielle 10, 1227 Carouge GE Carouge GE



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T20:00:00 2021-10-05T21:15:00;2021-10-06T19:00:00 2021-10-06T20:15:00;2021-10-07T19:00:00 2021-10-07T20:15:00;2021-10-08T20:00:00 2021-10-08T21:15:00;2021-10-09T19:00:00 2021-10-09T20:15:00;2021-10-10T19:00:00 2021-10-10T20:15:00;2021-10-12T20:00:00 2021-10-12T21:15:00;2021-10-13T19:00:00 2021-10-13T20:15:00;2021-10-14T19:00:00 2021-10-14T20:15:00;2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T21:15:00;2021-10-16T19:00:00 2021-10-16T20:15:00;2021-10-17T19:00:00 2021-10-17T20:15:00;2021-10-19T20:00:00 2021-10-19T21:15:00;2021-10-20T19:00:00 2021-10-20T20:15:00;2021-10-21T19:00:00 2021-10-21T20:15:00;2021-10-22T20:00:00 2021-10-22T21:15:00;2021-10-23T19:00:00 2021-10-23T20:15:00;2021-10-24T19:00:00 2021-10-24T20:15:00