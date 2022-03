La poésie algérienne contemporaine. La Médiathèque, 16 mars 2022, Orléans.

La poésie algérienne contemporaine.

La Médiathèque, le mercredi 16 mars à 18:00

L’Algérie, terre de passions et de contrastes, aujourd’hui plus grand pays d’Afrique, porte en elle une Histoire et un patrimoine encore peu explorés. Pays sans cesse balloté par les soubresauts et les crises répétitives, comme répliques d’un séisme dont on ne sait s’il est passé ou s’il reste à venir. C’est dans les braises de cette terre que sont nés des poètes du soleil, astre présent dans leurs œuvres, signature célèbre de Yahia l’oranais, pseudonyme de celui qui rassemble les paradoxes de ce pays : Jean Sénac. Cette conférence-lecture se veut une plongée dans le terreau fertile d’une généalogie multiple et généreuse. Au centre, un siècle de poésie algérienne de langue française. Autour, de nombreuses fenêtres et invitations pour approcher une littérature qui a encore beaucoup à offrir. En partenariat avec les librairies des Temps Modernes.

Une généalogie de poètes du soleil et de la terre. Conférence, lectures et choix de textes par Samira Negrouche.

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T18:00:00 2022-03-16T19:00:00