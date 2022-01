La plus précieuse des marchandises Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

La plus précieuse des marchandises Mauléon-Licharre, 11 février 2022, Mauléon-Licharre. La plus précieuse des marchandises Maule-Baïtha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre

2022-02-11 21:00:00 – 2022-02-11 22:30:00

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques 10 EUR La Compagnie théâtre les pieds dans l’eau, de Mourenx, vous présente cette pièce de théâtre écrite d’après le conte de Jean-Claude Grumberg.

Comment imaginer que l’on puisse condamner à la déportation deux enfants qui viennent de naître et leurs parents ? C’est donc dans un bois que tout commence, avec une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Il fait froid, la faim est constante en ces temps où sévit la guerre mondiale. Mais au loin se profile l’espoir.

Tout public à partir de 12 ans.

Nola üdürikatü bi haur sortü berri eta beren aitetamak deportazioneala kondenatürik izaten ahal direla ? Oihan batetan da oro hasten, zurkari emazte praube eta zukari gizon praube batekin. Hotz da, gosea etengabe senditzen da. Ikusgarri berri honekin, Violette Campok jokülari gazte et dohaintsüak batzen dütü eta bere aisatarzün eremütik elkitzen da.

Maule-Baïtha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre

