La plus précieuse des marchandises Eu, 22 mai 2022, Eu.

La plus précieuse des marchandises Place Guillaume le Conquérant Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent d’Eu Eu

2022-05-22 – 2022-05-22 Place Guillaume le Conquérant Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent d’Eu

Eu Seine-Maritime

Représentation “La plus précieuse des marchandises” – Formule chœur

Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron qui n’arrivaient pas à avoir d’enfants. Au loin, passaient des trains chargés de mystérieuses marchandises… d’où tomba, un jour, un bébé que la bûcheronne recueillit et éleva comme sa fille malgré la faim, le froid, la chaleur accablante, la rumeur…

L’auteur dans ce texte onirique, évoque la tragédie du peuple juif et le destin de ses parents déportés et morts en camp de concentration. A partir de ce texte bouleversant, la compagnie la Dissidente nous propose un parcours alliant arts visuels, chant et lecture scénographiée, une parenthèse enchantée pour évoquer l’horreur de la shoah, et donner au conte sa dimension universelle.

Représentation exceptionnelle le dimanche 22 mai 17h00 – Formule Chœur – Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Laurent d’Eu. Co-accueil ville d’Eu – Avec le Chœur de Chambre de Rouen.

Possibilité de réserver pour les deux spectacles.

Place Guillaume le Conquérant Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent d’Eu Eu

