La plus précieuse des marchandises Espace Desfriches, 3 mai 2022, Olivet.

La plus précieuse des marchandises

Espace Desfriches, le mardi 3 mai à 18:00

“Avec ce miracle de beauté, de force et de simplicité, Jean-Claude Grumberg nous offre un classique instantané.” Le Canard Enchaîné Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Non non non non, rassurez-vous, ce n’est pas Le Petit Poucet ! Pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir ? Allons… Dans ce grand bois donc, régnaient grande faim et grand froid. Surtout en hiver. En été, une chaleur accablante s’abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces temps où sévissait, autour de ce bois, la guerre mondiale. La guerre mondiale, oui oui oui oui oui. Lecture par Olga Grumberg Création sonore Jean-Pierre Petit Auteur d’une trentaine de pièces dont Rixe (1969), jouée à la Comédie Française, Dreyfus (1974), L’Atelier (1979), Zone libre (1990)…, Jean-Claude Grumberg a également écrit pour le cinéma : Le Dernier métro de François Truffaut, La Petite Apocalypse et Amen de Costa Gavras… Grand prix de l’Académie française en 1991 et grand prix de la SACD en 1999 pour l’ensemble de son œuvre, il a reçu le Molière du meilleur auteur dramatique en 1991 pour Zone libre et en 1999 pour L’Atelier. En partenariat avec la mairie d’Olivet

Entrée libre sur réservation

Le conte de Jean-Claude Grumberg dans une lecture intime et puissante

Espace Desfriches 365 Rue Du Général De Gaulle 45160 Olivet Olivet Loiret



