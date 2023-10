Cargos, princesses et carrosseries – Jean Crié La plus petite galerie du monde (OU PRESQUE) Roubaix, 9 novembre 2023, Roubaix.

Cargos, princesses et carrosseries – Jean Crié Jeudi 9 novembre, 19h00 La plus petite galerie du monde (OU PRESQUE) Entrée Libre

Diffusion et rencontre le jeudi 9 novembre à 19:00 en présence du réalisateur Michael Kerbiche de « Cargos, princesses et carrosseries », portrait de l’artiste outsider Jean Crié.

Dans le cadre du Mois du Film Documentaire 2023 | Entrée libre

A La Plus Petite Galerie du Monde [Ou presque] – 69 rue des Arts – 59100 Roubaix

M° Charles de Gaulle

Jean Crié dessine le jour et peint la nuit. Il lui arrive de bouleverser l’ordre de ses nombreux rituels. Stumpy, matou et vieux complice, n’est jamais loin ! Jean travaille sur la même table en Formica, indestructible, depuis des années. Celle-ci est multifonctionnelle : déjeuner, dîner, goûter, dessiner, inventer…

Jean écrit ses histoires à même les dessins, des saynètes étranges et drolatiques, dans lesquelles il est souvent question de pin-up, de belles carrosseries et de princesses. Un mélange de fantasmes et de contes pour grand enfant.

Dresser le portrait de Jean, cela signifie intégrer un univers peuplé de centaines de voitures de collections, ornant chaque pan de mur de l’appartement. Seule la salle de bain est épargnée: la chambre de Jean est elle- même saturée de reflets métalliques, de phares, de couleurs clinquantes. Jean dort avec ses voitures, on les retrouve souvent alignées près des oreillers comme des sentinelles.

La parole se livre, Jean évoque à demi-mots des traumas de l’enfance encore enfouis. Des ombres traversent alors les pares-brises, et disparaissent.

Le documentaire n’offre pas de définition de « l’artiste », statut social hautement politique, mais dessine les contours d’une singularité affranchie des normes, des modes, des dogmes.

Avec ses obsessions, ses rituels et son engagement quotidien, Jean Crié incarne ce rôle singulier : il se pose face au monde et au collectif comme « autre ».

Il se situe exactement à la lisière du réel et de sa propre réalité fantasmée, ancrée dans l’enfance. C’est dans ces interstices entre deux mondes que le documentaire s’engouffre.

Fiche technique

Production : Michael Kerbiche – Co-production : Bureau d’Art et de Recherche – France – 2023 – 35 minutes – Français

En partenariat avec La Plus Petite Galerie du Monde [Ou Presque] – Heure Exquise !

Retrouver le programme du mois du film documentaire https://moisdudoc.com/

La plus petite galerie du monde (OU PRESQUE) 69 rue des Arts, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 35 31 http://lapluspetitegalerie.fr/ https://www.facebook.com/lppgdm [{« link »: « https://moisdudoc.com/ »}] Depuis octobre 1995, la plus petite galerie du monde (OU PRESQUE) est une galerie d’art pas tout à fait comme les autres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T20:30:00+01:00

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T20:30:00+01:00

art outsider documentaire

© designerigolo