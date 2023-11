Marthe BOLDA et Jean CRIE exposent à la PPGM (OP) La plus petite galerie du monde (OU PRESQUE) Roubaix, 5 novembre 2023, Roubaix.

Marthe BOLDA et Jean CRIE exposent à la PPGM (OP) 5 – 25 novembre La plus petite galerie du monde (OU PRESQUE) Entrée libre

« Love, power and corruption »

Marthe BOLDA vit entre la France et le Cameroun et elle nous parle de la condition féminine, des rapports de séduction entre la femme africaine et l’homme blanc, entre l’homme noir et la femme blanche, elle traque les petites phrases et appuie là où ça fait mal, elle nous parle des combattantes et ses combats sont nombreux.

« Cargos, princesses et carosseries »

Jean CRIE nous raconte des histoires et c’est son univers intime, ses passions, qu’il nous livre là : les belles carosseries et la mécanique, des dialogues désopilants (il est fan d’AUDIARD et de cinéma), son chat et une autre passion qui est là sous nos yeux mais sur laquelle il est très pudique.

La plus petite galerie du monde (OU PRESQUE) 69 rue des Arts, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 35 31 http://lapluspetitegalerie.fr/ https://www.facebook.com/lppgdm Depuis octobre 1995, la plus petite galerie du monde (OU PRESQUE) est une galerie d’art pas tout à fait comme les autres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T11:30:00+01:00 – 2023-11-05T18:00:00+01:00

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

