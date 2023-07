Exposition La Plus Petite Galerie du Monde (ou presque) La plus petite galerie du monde (OU PRESQUE) Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Exposition La Plus Petite Galerie du Monde (ou presque) La plus petite galerie du monde (OU PRESQUE) Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Exposition La Plus Petite Galerie du Monde (ou presque) 16 et 17 septembre La plus petite galerie du monde (OU PRESQUE) Témoin des années 1870, ce bâtiment industriel typique accueille une galerie d’art depuis 1995. Chaque mois, La Plus Petite Galerie du Monde (OU PRESQUE) y présente une exposition.

– Visite et découverte de l’atelier/galerie

– Exposition de Christelle Fillod et Els Van Riel, artistes contemporaines La plus petite galerie du monde (OU PRESQUE) 69 rue des Arts 59100 Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Métro ligne 2, station Roubaix Charles de Gaulle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

