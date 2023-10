Cet évènement est passé Hugo Laruelle – Le voyage immobile La plus petite galerie du monde (ou presque) Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Hugo Laruelle – Le voyage immobile La plus petite galerie du monde (ou presque) Roubaix, 15 avril 2019, Roubaix. Hugo Laruelle – Le voyage immobile 15 avril – 8 juin 2019 La plus petite galerie du monde (ou presque) Gratuit Attention : exposition visible sur rendez-vous (L.H. : 06 15 79 18 25) et 06 83 15 91 92 (Hugo Laruelle) À Roubaix, j’ai rêvé mon enfance comme Jean Giono lorsqu’il entre dans l‘épicerie*. Les enfants jouent dans la rue, on répare sa voiture sur le trottoir, on fait prendre l’air au canari en cage. On installe les chaises sur la margelle de la maison pour voir le monde et offrir son histoire. J’ai voyagé à Roubaix, je m’y suis raconté des histoires. *rondeur du jour, l’eau vive, 1943 Hugo Laruelle artiste-peintre – hugolaruelle.fr https://www.facebook.com/laruelle.hugo http://lapluspetitegalerie.fr/+-Hugo-Laruelle-+ Le dimanche 5 mai, dès 11h30, les Fenêtres qui parlent,rue des Arts, Trichon, Inkerman, Industrie, Richelieu, place Roussel : restitution des photographies des habitants. Inauguration en fanfare par Ze big Bandhoulle. La plus petite galerie du monde (ou presque) 69 rue des Arts 59100 Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 79 18 25 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-15T10:00:00+02:00 – 2019-04-15T18:00:00+02:00

2019-06-08T10:00:00+02:00 – 2019-06-08T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La plus petite galerie du monde (ou presque) Adresse 69 rue des Arts 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville La plus petite galerie du monde (ou presque) Roubaix latitude longitude 50.690552;3.16124

La plus petite galerie du monde (ou presque) Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/