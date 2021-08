Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis, Seine-Saint-Denis La plus grande table du monde X Pique Nique de rentrée Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

La plus grande table du monde X Pique Nique de rentrée Saint-Denis, 28 août 2021, Saint-Denis. La plus grande table du monde X Pique Nique de rentrée 2021-08-28 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-28 22:00:00 22:00:00

Saint-Denis Seine-Saint-Denis Saint-Denis Seine-Saint-Denis Prolongez l’été ! Le parvis de la basilique prend des airs de fête au village ! https://www.facebook.com/events/856408578341203 dernière mise à jour : 2021-08-23 par Office de Tourisme Plaine commune grand Paris

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Saint-Denis Adresse Ville Saint-Denis lieuville 48.93155#2.35632