Né à Albi le 23 août 1741 au manoir du Gô, Jean-François de Galaup, Comte de Lapérouse devint marin à l’âge de 15 ans en rentrant dans l’école des Gardes de la Marine à Brest, il se bat contre les forces anglaises aux Indes et en Amérique avant d’être promu Capitaine de vaisseau. En 1785, il dirige l’expédition scientifique autour du monde, à la demande de Louis XVI, des célèbres frégates la _Boussole_ et l’_Astrolabe_. Malheureusement, après une escale à Botany Bay (Australie), les deux frégates disparaîssent en 1788 à Vanikoro (Iles Salomon) une nuit lors d’une tempête tropicale. Il faudra attendre 40 ans pour qu’un Capitaine irlandais Peter Dillon puis le français Dumont d’Urville, retrouvent sur l’île de Vanikoro les vestiges du naufrage et recueillent les récits des indigènes. 225 hommes, marins, savants et artistes partent de Brest en 1785, longent le Brésil, le Chili, l’Alaska, la Californie, la Chine, la Russie, l’Australie. Le musée qui lui est consacré présente le voyage de Brest jusqu’en Australie. Sont exposés au musée des maquettes, instruments de navigation, armes et uniformes, nombreux vestiges retrouvés sur le lieux du naufrage.

Entrée libre

Le musée Lapérouse n’est pas seulement l’histoire d’un homme, mais une grande page de l’histoire maritime de la fin du XVIIIe siècle et une invitation à participer aux mystères qui subsistent encore. Musée Lapérouse 41 Rue Porta, 81000 Albi Albi Tarn

