La plus Grande Cordée au Monde Chamonix-Mont-Blanc, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Chamonix-Mont-Blanc. La plus Grande Cordée au Monde 2021-07-10 – 2021-07-11

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie L’événement de lancement de l’anniversaire de la Compagnie des Guides de Chamonix ! 200 personnes pour les 200 ans de la Compagnie s’encorderont à plus de 3000 mètres d’altitude entre l’Aiguille du Midi et la Pointe Helbronner. info@chamonix-guides.com +33 4 50 53 00 88 dernière mise à jour : 2021-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville 45.92357#6.86876