Conservatoire et Jardin botaniques, le mardi 27 septembre à 12:30

Venez découvrir cette collection autant diverse, odorante, surprenante … que bio! Les mardis, à la pause de midi, découvrez la richesse des collections du plus grand Jardin botanique de Suisse et de son Conservatoire. D’avril à novembre, participez aux visites thématiques. Découvrez notre [offre complète de visites commentées.](https://www.cjbg.ch/fr/visiter/visites-guidees)

Gratuit

Divers dons ont permis à la collection d’orchidées des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève de tripler de volume au cours des quatre dernières années. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

