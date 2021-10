Nantes TNT - Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique, Nantes La plus belle des Poubelles – Compagnie Al et les Astrolobi TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La plus belle des Poubelles – Compagnie Al et les Astrolobi TNT – Terrain Neutre Théâtre, 27 décembre 2021, Nantes. 2021-12-27 du 27 au 31 décembre 2021

Horaire : 15:00 15:40

Gratuit : non 7 €Billetterie : 02 40 12 12 28 du 27 au 31 décembre 2021 Fable burlesque et écologique / Théâtre avec manipulation d’objets et marionnettes / Jeune public. Un vagabond trimbale son chariot de détritus et ramasse au hasard de son chemin tout ce qu’il trouve par terre. Il joue avec les objets, les détourne et s’en amuse en s’inventant des histoires toujours empreintes de poésie. Et puis vient le moment de la métamorphose du chariot : le rideau s’ouvre, des marionnettes de tous styles font leur apparition mais elles ont toutes la particularité d’être faites de détritus. On écoute le Gospel des boites de conserves et on observe la danse du paon. Ce spectacle a été conçu en Inde. Une prise de conscience que tous les déchets peuvent se transformer et être réutilisés. De Hervé Vital , interprété par Alessandro Maria Torboli Durée : 40 min. Public : à partir de 4 ans TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com

Lieu TNT - Terrain Neutre Théâtre Adresse 11 Allée de la Maison Rouge Ville Nantes