**La Plume et le fusil** à partir des textes de Louise Michel **Avec** Emilie Paillard **Mise en scène** Mirabelle Rousseau **Dramaturgie** Muriel Malguy **Costumes** Mina Ly **Accessoires** Maxime Papillon ►Le 19 juin 2021, 15h PCF d’Ivry-sur-Seine Salle Voltaire, 16 Rue Gabriel Péri, 94200 Ivry-sur-Seine Toute sa vie, Louise Michel a affirmé son autonomie et créé les moyens de son émancipation. A travers elle, le corps féminin surgit dans l’espace public. Le spectacle aborde sous forme d’épisodes plusieurs moments de la vie de Louise Michel et différents aspects de son militantisme : son engagement en tant qu’enseignante, sa lutte pour la cause des femmes ainsi que son combat pendant l’épisode de la Commune et enfin sa défense des Kanaks en Nouvelle Calédonie entre 1873 et 1880. Cette forme courte est conçue pour être présentée dans tous types d’espaces, notamment dans un cadre scolaire et le temps d’une heure de cours. La scénographie se construit à partir de l’espace de la salle de classe. **Production** Le T.O.C. Co-production Le Forum, Ville de Boissy Saint Léger, Collectif 12, Mantes-la-Jolie, Théâtre Antoine Vitez, Ivry-sur-Seine. Avec le soutien de la Région Ile de France et de la DRAC Ile de France. La plume et le fusil a été créé au Forum de Boissy Saint Léger en mars 2019. La compagnie T.O.C. est en résidence triennale au Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine. **Toutes les infos sur** [Le site du T.O.C.](http://www.letoc.fr/Formescourtes/la-plume-et-le-fusil) Compagnie T.O.C. [[compagnietoc@gmail.com](mailto:compagnietoc@gmail.com)](mailto:compagnietoc@gmail.com) **Action artistique** En 2018/2019 la compagnie T.O.C. a mené des ateliers avec le Collège Amédée Dunois de Boissy Saint Léger (PEAC en partenariat avec le Forum de Boissy Saint Léger). En 2019/2020, résidence territoriale en milieu scolaire avec les lycées Romain Rolland et Fernand Léger d’Ivry-sur-Seine « Louise Michel, dans les textes et en chanson » en partenariat avec le Théâtre Antoine Vitez d’Ivry sur Seine (Actions ponctuelles, Région Ile de France, Résidence territoriale, DRAC Ile de France). **Représentations** En 2019 et 2020, La plume et le fusil a été présenté dans plusieurs lycées des Yvelines, en partenariat avec le Collectif 12 de Mantes la jolie, au Festival Les Foulées à Chaumussay (Indre et Loire), aux Journées Européennes du Patrimoine à Vaux sur Seine, au Théatre Antoine Vitez d’Ivry sur Seine, chez l’habitant, au Lycée Romain Rolland, Lycée Fernand Léger, à la Librairie L’envie de lire, au Collège Molière, à l’Hopital Charles Foix, au CRIC, à la résidence Chevaleret, à l’association de retraités l’ARILS, à la MDQ Montmousseau, à la MDQ Petit Ivry, MDQ Gagarine, MDQ Ivry Port, à Ivry sur Seine, au Lycée Monod, à la Petite Roquette à Paris, au Lycée Apollinaire de Thiais, à la Maison d’arrêt de Bois D’Arcy, au Lycée Louise Michel de Bobigny.

Réservation auprès du PCF, Ivry

Le T.O.C. / Mirabelle Rousseau

Salle Voltaire 16 Rue Gabriel Péri, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Centre-ville Val-de-Marne



2021-06-19T15:00:00 2021-06-19T16:10:00