"La Plume du Poète"
Laplume, Lot-et-Garonne
26 mars 2022
18 EUR

Les Comédiens de "La Plume du Poète" reviennent sur scène avec un cabaret-repas-théâtre. La mise en scène est de Sophie Jourdan.

Grande rue Foyer rural Laplume

+33 6 70 00 90 44

