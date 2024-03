La pluie qui cache son jeu La Lucarne – Les avant-postes Bordeaux, mercredi 10 avril 2024.

La pluie qui cache son jeu Exposition hors les murs 10 avril – 26 mai La Lucarne – Les avant-postes Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T14:00:00+02:00 – 2024-04-10T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T14:00:00+02:00 – 2024-05-26T18:00:00+02:00

Une proposition de l’association LePli en partenariat avec le musée de la Création Franche

Du 10 avril au 26 mai 2024

Théâtre La Lucarne (Bordeaux)

Vernissage mardi 9 avril, 18h

La pluie qui cache son jeu est un projet d’exposition et de rencontres qui se tourne vers les créations en marge.

Sur invitation de l’association LePli, le musée de la Création Franche a sélectionné le travail de 18 créatrices de sa collection dont l’intensité des parcours, la puissance des œuvres questionnent et bousculent. Elles créent un terrain propice, et deviennent la main tendue vers de nouvelles réflexions. S’émanciper des schémas établis, créer librement.

Avec,

Stéphanie Buttay (France), Audrey Buzzolini (France), Blandine Daurios-Clerc (France), Catherine Dupire (France), Martha Grünenwaldt (Belgique), Marie Hénocq (France), Rosemarie Koczÿ (Allemagne / Etats-Unis), Marie-France Lacarce (France), Danielle Le Bricquir (France), Jamie Nathenson (Etats-Unis), Esperanza Partal (Espagne / France), Marilena Pelosi (Brésil), Evelyne Postic (France), Raâk (France), Lys Reygor (France), Ody Saban (Turquie), Chantal Sore (France).

Adossées à l’exposition, les rencontres Art&Autodéfense. Pensées avec des professionnel·les de l’action sociale, ces rencontres visent à lutter contre les inégalités de genre. Dans le cadre de ces rencontres Arts&Autodéfense, deux artistes contemporain·es, IanE Sirota et scomparo interviendront au cours de l’exposition, en proposant une performance et une installation dans l’espace.

Visites tous publics de l’exposition :

Samedi 13 avril – 16h

Vendredi 26 avril – 18h30

Gratuit, sans réservation

Informations pratiques:

Exposition ouverte du mercredi au dimanche, de 14h à 18h

Entrée libre

culture-sjd@arhm.fr pour toute demande d’information

La Lucarne – Les avant-postes 3 rue Beyssac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.lepli.fr/ »}, {« link »: « mailto:culture-sjd@arhm.fr »}]

exposition atelier

Marilena Pelosi, collection du musée de la Création Franche – Bègles