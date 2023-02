LA PLUIE FAIT DES CLAQUETTES LE BIJOU TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

LA PLUIE FAIT DES CLAQUETTES LE BIJOU, 24 mai 2023, TOULOUSE. LA PLUIE FAIT DES CLAQUETTES LE BIJOU. Un spectacle à la date du 2023-05-24 à 21:30 (2023-05-23 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. Virginie Capizzi, entoure?e de Thomas Cassis et Michel Berelowitch, reprend le re?pertoire de Claude Nougaro en s'appuyant sur le livre- disque « Claude Nougaro enchante? » sorti aux e?ditions Des Braques. Transmettre ces chansons aux enfants, quelle belle ide?e ! Car, la gourmande poe?sie de ses mots et le swing ludique des musiques de ses compositeurs fe?tiches ont tout pour plaire aux jeunes oreilles. Il fallait donc un trio de choc pour faire re?sonner les airs hauts en couleurs du crooner toulousain ! « Le coq et la pendule », « Armstrong », « Ce?cile ma fille », « Le petit oiseau de Marrakech » pour n'en citer que quelques-unes… Autant de petites histoires rythme?es pour swinguer en famille.

