La Pluie Fait Des Claquettes Festiaval A travers Chants ESPACE ATHENA, 14 mars 2023, SAINT SAULVE.

La Pluie Fait Des Claquettes Festiaval A travers Chants ESPACE ATHENA. Un spectacle à la date du 2023-03-14 à 19:00 (2023-03-14 au ). Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) Le Festival A Travers Chants fête ses 30 ans ! Virginie Capizzi, entourée de Thomas Cassis et Michel Berelowitch, reprend le répertoire de Claude Nougaro en s’appuyant sur le livre-disque « Claude Nougaro enchanté » sorti aux éditions Des Braques.Transmettre ses chansons aux enfants, quelle belle idée ! Car, la gourmande poésie de ses mots et le swing ludique des musiques de ses compositeurs fétiches (Michel Legrand, Maurice Vander, Dave Brubeck ou Aldo Romano…), ont tout pour plaire aux jeunes oreilles. Il fallait donc un trio de choc pour faire résonner les airs hauts en couleurs du crooner toulousain ! « Le coq et la pendule », « Armstrong », « Cécile ma fille », « Le petit oiseau de Marrakech » pour n’en citer que quelques-unes… Autant de petites histoires rythmées pour swinguer en famille.Virginie Capizzi : chant, piano et petites percussionsThomas Cassis: piano, synthé, glockenspiel, m?lodica, cigar box et chantMichel Berelowitch: batterie, trombone, guitare et chantMise en scène : Christophe GendreauCo-production Fonds pour la création chanson du Festi’Val de Marne, Thé?tre de l’Arrache-Coeur, SACEM-Avignon OFF, avec le soutien de Espace culturel JM Poirier ? Sucy en Brie

ESPACE ATHENA SAINT SAULVE Place du 8 mai 1945 Nord

