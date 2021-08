Lille Lille Lille, Nord La plomberie au quotidien | Atelier pratique Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

La plomberie au quotidien ————————- Animé par un professionnel qualifié, cet atelier pratique vous permet, en vous exerçant sur des équipements non raccordés, d’apprendre à identifier les fuites d’eau, à réaliser de petites réparations et à installer une chasse d’eau. **→ Samedi 18 septembre 2021 de 9h30 à 12h30** **Cet atelier pratique a lieu dans un local à Lille dont l’adresse vous sera communiquée à l’inscription auprès de la Maison de l’Habitat Durable.** **Inscription directement auprès de la Maison de l’Habitat Durable**

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

