Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2023 : portes-ouvertes à la Planète des Moulins La Planète des Moulins Luzech, 24 juin 2023, Luzech.

Luzech,Lot

Pour la 25e édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, le musée ouvre ses portes les 24 et 25 juin 2023.

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire des moulins à travers les époques et les pays grâce aux maquettes animées et aux tables d’expérimentation qui vous permettront d’en comprendre les mécanismes par la manipulation..

EUR.

La Planète des Moulins

Luzech 46140 Lot Occitanie



For the 25th Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, the museum opens its doors on June 24 and 25, 2023.

Come and discover or rediscover the history of mills through the ages and across the world, thanks to animated models and experimentation tables that will enable you to understand their mechanisms through hands-on experience.

Con motivo de las XXV Jornadas del Patrimonio del País y de los Molinos, el museo abrirá sus puertas los días 24 y 25 de junio de 2023.

Venga a descubrir o redescubrir la historia de los molinos a través de los tiempos y en todo el mundo, gracias a las maquetas animadas y a las mesas de experimentación que le ayudarán a comprender los mecanismos manipulándolos.

Ausgabe der Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins öffnet das Museum am 24. und 25. Juni 2023 seine Pforten.

Entdecken oder wiederentdecken Sie die Geschichte der Mühlen in verschiedenen Epochen und Ländern anhand von animierten Modellen und Experimentiertischen, die Ihnen die Mechanismen der Mühlen durch Manipulation verständlich machen.

