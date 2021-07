Magny-en-Vexin Centre culturel Espace Marianne Magny-en-Vexin, Val-d'Oise La planète des hommes : un été culturel et citoyen Centre culturel Espace Marianne Magny-en-Vexin Catégories d’évènement: Magny-en-Vexin

La planète des hommes : un été culturel et citoyen

le vendredi 23 juillet à 15:00

Spectacle pour comédiens et marionnettes traitant de la place de l’Homme dans l’ordre du vivant. Destiné à aiguiser notre esprit critique et notre perception du monde, le spectacle « La planète des hommes » sera suivi d’un débat avec l’équipe artistique et l’éco-éthologue Myriam Baran.

Le spectacle et la rencontre sont réservés au public du centre social

Centre culturel Espace Marianne Boulevard des Cordeliers 95420 Magny-en-Vexin

2021-07-23T15:00:00 2021-07-23T16:30:00

