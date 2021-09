Paris Cité des Orgues de Flandre Paris La planète dans son assiette ! Cité des Orgues de Flandre Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’équipe du centre Paris Anim’ Mathis a le plaisir de vous inviter à l’évènement **LA PLANÈTE DANS SON ASSIETTE** ! Rendez-vous le **Samedi 9 Octobre 2021 de 13h à 17h,** au niveau de **LA PORTE DES FLAMANDS** dans **LA CITÉ DES ORGUES DE FLANDRES**. Venez partager un bon moment autour de sujets qui nous importent tou.tes : **l’alimentation** et le **respect de l’environnement.** Une quinzaine de partenaires seront présents afin de nous aider à faire évoluer nos comportements de consommation. Au programme : vélomixeur, frigo solidaire, dégustations graines et semis, plein de jeux, la présence de quelques animaux, un atelier photos, et même une performance dansée à 15h ! **ACCES LIBRE POUR PETIT.ES ET GRAND.ES !**

