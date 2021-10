Rouen L'almendra Rouen, Seine-Maritime La planète bleue et le robot magique (4 – 12 ans) L’almendra Rouen Catégories d’évènement: Rouen

La planète bleue et le robot magique (4 – 12 ans)

le mercredi 22 décembre à L'almendra

le mercredi 22 décembre à L’almendra

Recette de ” La planète Bleue et le Robot Magique ” Mettez un peu d’écologie, un soupçon de pédagogie, parsemez de chants et de musiques, ajoutez-y un peu de maladresse et de magie, saupoudrez légèrement d’objets volants puis donnez une certaine épaisseur avec une bonne tranche de rigolade, bien mélanger le tout avec une baguette magique. Servir à température ambiante. Bonne dégustation avec nos 2 chefs étoilés : Le Prince éco et le Robot Nao. A déguster sans modération !

Enfant (4 – 12 ans) : 10€ Sinon 12€

Un magicien plus que maladroit, se retrouve à présenter un spectacle sur l’écologie, en attendant l’arrivée du vrai héros : le robot Nao. L’almendra 1 bis rue Paul Baudoin 76000 Rouen Quartier Gare / Jouvenet Seine-Maritime

2021-12-22T10:30:00 2021-12-22T11:30:00;2021-12-22T13:30:00 2021-12-22T14:30:00;2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T16:00:00

