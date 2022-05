La planète Bleue et le Robot Magique

2022-05-04 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-28 10 Recette de “La planète Bleue et le Robot Magique” : mettez un peu d’écologie, un soupçon de pédagogie, parsemez de chants et de musiques, ajoutez-y un peu de maladresse et de magie, saupoudrez légèrement d’objets volants puis donnez une certaine épaisseur avec une bonne tranche de rigolade, bien mélanger le tout avec une baguette magique. Servir à température ambiante. Bonne dégustation avec nos 2 chefs étoilés : Le Prince éco et le Robot Nao.



