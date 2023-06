Workshops Autoprogettazione La Planche Bordeaux, 8 juillet 2023, Bordeaux.

Workshops Autoprogettazione 8 juillet et 23 septembre La Planche Inscription et règlement (30€ par binôme) à La Planche : contact@laplanche-bois.fr

Accompagnés d’un artisan menuisier et d’une médiatrice du madd-bordeaux, parents et enfants fabriquent ensemble la chaise Sedia conçue par l’architecte et designer italien Enzo Mari et issue du projet Autoprogettazione (1974). Pionnier du DIY (Do It Yourself), Enzo Mari propose à travers ce projet une nouvelle relation entre designers et utilisateurs, contournant les acteurs traditionnels de l’industrie et de la distribution.

Exposé pour la première fois en 1974, à la Galleria Milano, sous le titre Proposta per autoprogettazione, ce projet proposait de donner gratuitement au public les plans constructifs d’une série de meubles leur offrant ainsi la possibilité de les fabriquer chez eux avec des planches recylées ou standard, et du matériel de bricolage usuel (marteau, scie, clous et colle).

Ces deux ateliers seront programmés en coopération avec La Planche, tiers-lieu situé en plein cœur du quartier Saint-Michel de Bordeaux, entièrement dédié au matériau bois, permettant à des artisans (menuisiers, ébénistes…), concepteurs (architectes, designers…) et particuliers de partager des espaces, mutualiser des outils, des compétences et des savoir-faire. Partenaire du madd-bordeaux depuis 2020, dans le cadre de projets d’éducation artistique et culturelle, les artisans de La planche partagent leurs savoir-faire, sensibilisent au matériau bois et aux enjeux d’écoconception.

La Planche 32 rue Permentade, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@laplanche-bois.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T09:00:00+02:00 – 2023-07-08T13:00:00+02:00

2023-09-23T09:00:00+02:00 – 2023-09-23T13:00:00+02:00

©DR