Béziers Hérault Viens célébrer la Saint Patrick à La Plancha des Halles avec le Duo Trebob.

Remuage de guiboles assurée avec ce groupe qui interprète les grands classiques irlandais, anglo saxons, et cie… – +33 9 83 67 31 04 Viens célébrer la Saint Patrick à La Plancha des Halles avec le Duo Trebob.

Remuage de guiboles assurée avec ce groupe qui interprète les grands classiques irlandais, anglo saxons, et cie… Fête de la Saint Patrick

