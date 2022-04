“La Plainte”, comédie interprétée par la troupe de l’Aber Théâtre Lampaul-Plouarzel Lampaul-Plouarzel Catégories d’évènement: Finistère

Lampaul-Plouarzel

“La Plainte”, comédie interprétée par la troupe de l’Aber Théâtre Lampaul-Plouarzel, 28 mai 2022, Lampaul-Plouarzel. “La Plainte”, comédie interprétée par la troupe de l’Aber Théâtre salle du kruguel 11 rue de la mairie Lampaul-Plouarzel

2022-05-28 20:30:00 – 2022-05-28 22:30:00 salle du kruguel 11 rue de la mairie

Lampaul-Plouarzel Finistère Lampaul-Plouarzel salle du kruguel 11 rue de la mairie Lampaul-Plouarzel

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lampaul-Plouarzel Autres Lieu Lampaul-Plouarzel Adresse salle du kruguel 11 rue de la mairie Ville Lampaul-Plouarzel lieuville salle du kruguel 11 rue de la mairie Lampaul-Plouarzel Departement Finistère

Lampaul-Plouarzel Lampaul-Plouarzel Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lampaul-plouarzel/

“La Plainte”, comédie interprétée par la troupe de l’Aber Théâtre Lampaul-Plouarzel 2022-05-28 was last modified: by “La Plainte”, comédie interprétée par la troupe de l’Aber Théâtre Lampaul-Plouarzel Lampaul-Plouarzel 28 mai 2022 finistère Lampaul-Plouarzel

Lampaul-Plouarzel Finistère