IMMERSION SENSORIELLE AU PIED DU PIC SAINT-LOUP La plaine Valflaunès, 5 août 2023, Valflaunès.

Valflaunès,Hérault

Une parenthèse singulière sur un territoire au caractère unique.

Au menu, repas insolites dans les vignes, guinguette et sélection de vins en accord..

2023-08-05 12:00:00 fin : 2023-08-05 23:00:00. .

La plaine

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie



A unique interlude in a region with a unique character.

On the menu: unusual meals in the vineyards, guinguette and a selection of wines to match.

Un paréntesis único en una región con un carácter único.

En el menú: comidas insólitas en los viñedos, un café al aire libre y una selección de vinos a juego.

Eine einzigartige Parenthese in einem Gebiet mit einzigartigem Charakter.

Auf dem Menü stehen ungewöhnliche Mahlzeiten in den Weinbergen, Guinguette und eine Auswahl an passenden Weinen.

