Loire-Atlantique

MARCHÉ DE LA PLAINE-SUR-MER Boulevard des Nations Unies, 15 juin 2023, La Plaine-sur-Mer. Marché traditionnel avec différents exposants.

Vente de produits frais..

Boulevard des Nations Unies Parking de la Poste

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Traditional market with various exhibitors.

Sale of fresh products. Mercado tradicional con varios expositores.

Venta de productos frescos. Traditioneller Markt mit verschiedenen Ausstellern.

