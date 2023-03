ATELIERS ECOCITOYENS DE PAQUES La Plaine-sur-Mer Catégories d’Évènement: La Plaine-sur-Mer

Loire-Atlantique . De nouveaux ateliers éco-citoyens auront lieu pour préparer la fête de Pâques.

Au programme deux ateliers :

• Dessin, peinture sur bois : 4 panneaux décorés sur le thème de Pâques, 2 serviront pour prendre des photos, 2 autres seront les supports d’affichage pour annoncer la collecte des œufs du 9 avril

• Création d’œufs de Pâques, découpés dans des classeurs inutilisés et décorés à l’appréciation de chacun(e). Ils seront dispersés au jardin des Lakas le 9 avril, de 10h à 11h30. ATELIERS ÉCOCITOYENS DE PÂQUES organisé par la commission Vie Sociale La Plaine-sur-Mer

